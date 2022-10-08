NKN: Северная Корея готова провести ядерные испытания в ближайшее время
2022-10-08
18:33
Телеканал NKN сообщил о готовности КНДР к проведению пусков баллистических ракет и ядерным испытаниям в самое ближайшее время.
Телеканал NHK со ссылкой на свои источники в японском правительстве сообщает, что Северная Корея может возобновить пуски баллистических ракет и начать ядерные испытания около 10 октября.
Правительство Японии ожидает любых провокаций со стороны КНДР. Во вторник Северная Корея запустила баллистические ракеты через префектуру Аомори и Хоккайдо. Была объявлена тревога.
Предполагается, что КНДР может провести седьмое по счету ядерное испытание в промежутке с 16 по 8 ноября.
Опубликовано: Максим Алексеев
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