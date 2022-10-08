Bloomberg: новые санкции Запада против РФ уничтожат мировую экономику
2022-10-08
18:37
Издание Bloomberg рассказало о подготовке новых антироссийских санкций, которые угрожают экономике большинстве стран.
Вечером субботы колумнист американской газеты Bloomberg Джек Фарчи сообщил, что представители биржи Лондона ведут подготовку санкционных мер в отношении российской горнодобывающей сферы, однако данные рестрикции навредят не только России, но и экономикам большинства стран мира.
Фарчи отмечает, что после заявления Лондонской биржи о скорых санкциях против горнодобывающей промышленности РФ рыночные цены на алюминий внезапно выросли чуть менее чем на девять процентов, в то время как сами санкции ещё даже не были введены.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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