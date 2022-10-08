В Берлине прошла массовая демонстрация за отмену антироссийских санкций
2022-10-08
18:38
Демонстрация АдГ и многочисленные акции протеста против нее доминировали в правительственном районе Берлина в субботу днем.
Против митинга АдГ, призывавшего к изменению курса энергетической политики под лозунгом ФРГ, сформировались многочисленные митинги, которые поддержали другие партии, профсоюзы, церкви и группы гражданского общества.
На митинге федеральный председатель АдГ Тино Хрупалла высказался против снижения цен на газ и за отмену санкций против России.
«Прекратите эту политику санкций», — потребовал он в субботу днем.
«Нам не нужно снижать цены на газ, мы должны замедлять рост зеленых», — сказал политик АдГ. «Цена на газ вернется к норме, если мы получим дешевый газ из России. Федеральное правительство не делает политику для граждан. Зеленые в особенности хотят, чтобы наша страна стала бедной и слабой», — сказал Хрупалла под аплодисменты аудитории.
О массовости выступлений в Берлине говорит тот факт, что из-за демонстраций правительственный район Берлина в субботу был практически закрыт. По словам пресс-секретаря полиции Берлина, на акциях в общей сложности дежурили 1900 сотрудников полиции. Поддержать их приехали 400 полицейских из других федеральных земель.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
МИД Беларуси вручил послу Украины ноту о подготовке нападения на белорусскую территорию
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
В Греции произошло землетрясение магнитудой в пять баллов
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира