Демонстрация АдГ и многочисленные акции протеста против нее доминировали в правительственном районе Берлина в субботу днем.

Против митинга АдГ, призывавшего к изменению курса энергетической политики под лозунгом ФРГ, сформировались многочисленные митинги, которые поддержали другие партии, профсоюзы, церкви и группы гражданского общества.

На митинге федеральный председатель АдГ Тино Хрупалла высказался против снижения цен на газ и за отмену санкций против России.

«Прекратите эту политику санкций», — потребовал он в субботу днем.

«Нам не нужно снижать цены на газ, мы должны замедлять рост зеленых», — сказал политик АдГ. «Цена на газ вернется к норме, если мы получим дешевый газ из России. Федеральное правительство не делает политику для граждан. Зеленые в особенности хотят, чтобы наша страна стала бедной и слабой», — сказал Хрупалла под аплодисменты аудитории.

О массовости выступлений в Берлине говорит тот факт, что из-за демонстраций правительственный район Берлина в субботу был практически закрыт. По словам пресс-секретаря полиции Берлина, на акциях в общей сложности дежурили 1900 сотрудников полиции. Поддержать их приехали 400 полицейских из других федеральных земель.

