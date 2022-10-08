СБУ не комментирует слухи о причастности к взрыву на Крымском мосту
2022-10-08
18:49
Служба безопасности Украины никак не комментирует слухи о своей причастности к взрывам на Крымском мосту.
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Артем Дехтяренко заявил, что спецслужба не будет комментировать слухи о возможной причастности к взрывам на Крымском мосту.
"Мы это комментировать не будем", —- заявил пресс-секретарь.
Ранее украинское информационное агентство УНИАН сообщило, что по данным информированного источника за взрывом грузовика на главной транспортной артерии полуострова стоит СБУ.
Опубликовано: Максим Алексеев
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