Рэпер Паша Техник пришел в сознание после комы

Музыкант накануне почувствовал себя плохо на домашней вечеринке, его доставили в Боткинскую больницу в Москве.

Известный Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) попал в отделение реанимации и интенсивной терапии Боткинской больницы в Москве. На вечеринке мужчине стало плохо, и он впал в кому.

Как сообщает 5-tv.ru, певец уже пришел в себя, однако его состояние оценивается, как тяжелое.

По словам бывшей жены артиста, Ивлев употреблял запрещенные вещества, что и стало причиной комы. Кроме того, у музыканта были судороги.

Ранее певец привлекался по статьям, связанным с наркотиками, его также несколько раз задерживала полиция за вождение автомобиля в алкогольном опьянении.

Рэпер прославился своими эпатажными выходками и провокационным творчеством, в котором присутствует нецензурная лексика. Его считают одним из заметных рэперов в российском хип-хоп-андеграунде. Среди основных тем творчества Техника фигурировали наркомания и черный юмор.