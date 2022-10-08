Рэпер Паша Техник пришел в сознание после комы
2022-10-08
18:53
Музыкант накануне почувствовал себя плохо на домашней вечеринке, его доставили в Боткинскую больницу в Москве.
Известный Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) попал в отделение реанимации и интенсивной терапии Боткинской больницы в Москве. На вечеринке мужчине стало плохо, и он впал в кому.
Как сообщает 5-tv.ru, певец уже пришел в себя, однако его состояние оценивается, как тяжелое.
По словам бывшей жены артиста, Ивлев употреблял запрещенные вещества, что и стало причиной комы. Кроме того, у музыканта были судороги.
Ранее певец привлекался по статьям, связанным с наркотиками, его также несколько раз задерживала полиция за вождение автомобиля в алкогольном опьянении.
Рэпер прославился своими эпатажными выходками и провокационным творчеством, в котором присутствует нецензурная лексика. Его считают одним из заметных рэперов в российском хип-хоп-андеграунде. Среди основных тем творчества Техника фигурировали наркомания и черный юмор.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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