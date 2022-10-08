В Казахстане кандидатом на пост президента стала многодетная мать

Национальный альянс профессиональных социальных работников Казахстана выдвинул кандидатом на пост президента общественного деятеля и многодетную мать Каракат Абден.

Новому кандидату 48 лет, у нее четверо детей и она опекает 15 воспитанников детского дома. Абден родом из Акмолинской области, ранее она была депутатом маслихата Астаны VI созыва.

Каракат Абден является членом Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, внештатным советником акима Астаны по социальным вопросам, членом общественного совета столицы.