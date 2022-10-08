Bloomberg: санкции Запада против горнорудной промышленности России потрясут весь мир

Возможное введение Лондонской биржей металлов санкций против горнорудной промышленности России потрясёт весь металлургический мир.

8 октября обозреватель информационного агентства Bloomberg Джек Фарчи заявил о том, что в случае введение Лондонской биржей металлов санкций против российской горнорудной промышленности, многие мировые компании будут отрезаны от основного мирового рынка ресурсов, что непременно скажется на ценообразовании.

Отмечается, что в настоящее время руководство биржи ещё не согласовало введение антироссийских санкционных ограничений, но эксперты уже спрогнозировали, что больше всего от принятия санкций против горнорудной промышленности России пострадает швейцарская компания Glencore Plc., которая тесно сотрудничает с российским «Русалом».