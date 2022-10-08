Киркоров виноват: в ЧП на Крымском мосту обвинили поп-короля
2022-10-08
19:12
Телеведущий Борис Корчевников процитировал письмо, автор которые связал произошедшее с тем, что поп-король разгневал Бога, станцевав на кресте.
55-летнего поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова обвинили в ЧП на Крымском мосту.
Как сообщил в своем Тelegram-канале ведущий Борис Корчевников, ему знакомые прислали письмо, авторы которого нашли связь произошедшего ЧП с тем, что ранее Киркоров станцевал на кресте на сцене.
Отправивший послание россиянин уверен, что "Бог наказывает Россию за богохульство", которое себе позволяют некоторые знаменитости.
"Проплясал Киркоров на кресте, и началось. На другой день в Давыдовом броде сожгли большое скопление нашей техники. А сегодня - Крымский мост. В книге „Война и Библия“ святого Николая Сербского об этом все досконально сказано. На первое место в причинах неудач и проигрышей он поставил богохульство", - отметил автор.
Борис Корчевников также разделяет это мнение. Телеведущий подчеркнул, что это касается и других стран.
По мнению Бориса Вячеславовича, «крушение Украины началось с того, что был спилен крест полуголой девицей под прицелами телекамер на Майдане в Киеве в 2012-м».
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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