Спецслужбы предотвратили теракт в отделении ПромСвязьБанка в центре Херсона

Представители экстренных служб Херсонской области сообщили о предотвращённом в отделении ПромСвязьБанка в центре Херсона теракте.

В субботу вечером, 8 октября 2022 года, новостное агентство РИА, ссылаясь на экстренные службы, сообщило о том, что сотрудники спецслужб предотвратили теракт в отделении ПромСвязьБанка в центре города Херсона.

Отмечается, что теракт в отделении банка ПСБ был подготовлен украинскими бойцами, однако благодаря бдительным харьковчанам спецслужбам удалось вовремя нарушить планы диверсантов и не допустить жертв среди гражданских.