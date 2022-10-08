Спецслужбы предотвратили теракт в отделении ПромСвязьБанка в центре Херсона
2022-10-08
19:21
Представители экстренных служб Херсонской области сообщили о предотвращённом в отделении ПромСвязьБанка в центре Херсона теракте.
В субботу вечером, 8 октября 2022 года, новостное агентство РИА, ссылаясь на экстренные службы, сообщило о том, что сотрудники спецслужб предотвратили теракт в отделении ПромСвязьБанка в центре города Херсона.
Отмечается, что теракт в отделении банка ПСБ был подготовлен украинскими бойцами, однако благодаря бдительным харьковчанам спецслужбам удалось вовремя нарушить планы диверсантов и не допустить жертв среди гражданских.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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