Байден обвинил Саудовскую Аравию в росте цен на топливо в США
2022-10-08
19:26
Президент США создал еще одного врага американских автомобилистов в лице Саудовской Аравии, после того, как королевство поддержало решение ОПЕК+ о введении квоты на добычу нефти.
Байден заявил, что саудиты и русские решили отнять все, что он «хотел для американского народа».
«Стоимость каждого накрытого стола вырастет, а не уменьшится. И я понимаю, что растут цены на продукты. Я смог опустить ценник на бензин ниже 1.6 доллара, но он снова ползет вверх из-за того, что русские и саудиты только что сделали. И это еще не все», - сказал Байден.
Экс-президент США Трамп неоднократно обвинял Байдена в том, что он разрушил построенную им систему энергетической безопасности США.
После того, как Байден принял решение вывести на внешний рынок американский нефтяной резерв, ему теперь сложно наверстать упущенное.
Саудовская Аравия и Россия напомним вместе с другими членами ОПЕК+ ввели квоту добычи нефти свыше 2 млн баррелей в сутки.
Опубликовано: Тарас Медведев
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