СБУ отказались комментировать информацию о причастности ко взрыву на Крымском мосту

Пресс-секретарь СБУ Артём Дехтяренко отказался давать комментарии о причастности ко взрыву на Крымском мосту.

8 октября пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артём Дехтяренко на вопрос представителей украинских СМИ о причастности СБУ ко взрыву, который прогремел этим утром на Крымском мосту, заявил о том, что информация о причастности как СБУ, так и других государственных органов к «хлопку» не распространяется.

В свою очередь украинские журналисты, ссылаясь на представителей правоохранительных органов, утверждают, что взрыв машины на транспортном переходе через Керченский пролив является операцией СБУ.