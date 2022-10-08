СБУ отказались комментировать информацию о причастности ко взрыву на Крымском мосту
2022-10-08
19:38
Пресс-секретарь СБУ Артём Дехтяренко отказался давать комментарии о причастности ко взрыву на Крымском мосту.
8 октября пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артём Дехтяренко на вопрос представителей украинских СМИ о причастности СБУ ко взрыву, который прогремел этим утром на Крымском мосту, заявил о том, что информация о причастности как СБУ, так и других государственных органов к «хлопку» не распространяется.
В свою очередь украинские журналисты, ссылаясь на представителей правоохранительных органов, утверждают, что взрыв машины на транспортном переходе через Керченский пролив является операцией СБУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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