Путин приказал ФСБ усилить защиту Крымского моста

Президент России распорядился усилить защиту моста через Керченский пролив.

По приказу президента Российской Федерации Владимира Путина охрана моста через Керченский пролив будет усилена.

Как сообщает информационное агентство "Интерфакс", обязанности по охране моста лягут на подразделения Федеральной службы безопасности.

"Путин возложил на ФСБ полномочия по организации защиты транспортного перехода через Керченский пролив", - передает "Интерфакс".

Напомним, что сегодня, 8 октября, в 6 часов утра произошел взрыв на Крымском мосту, из-за чего начался серьезный пожар.

В результате часть автомобильного полтона обрушилась часть автомобильного полотна.