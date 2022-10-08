Эксперты объяснили, зачем нужно поливать домашние цветы касторкой
2022-10-08
19:50
Масло очищает грунт, и корни растений начинают лучше усваивать питание и влагу. Оживают даже заболевшие и завявшие цветы.
Каждой хозяйке хочется, чтобы домашние цветы были пышными и здоровыми. Но для этого не обязательно использовать дорогие средства из магазина.
Есть копеечные средства, которые способны делать чудеса. Речь идет о косторовом масле, которое может оживить даже чахлые растения.
Дело в том, что полезные вещества, которые содержит косторка, способны заставить активно расти и пышно цвести растения. которые настигла болезнь, одолели гниль и плесень.
Как это действует? Масло очищает грунт, и корни начинают лучше усваивать питание и влагу.
Для полива нужно 1 столовую ложку косторового масла растворить в пол-литре воды. Подкормку внести дважды в течение десяти дней, затем сделать перерыв на 2 месяца, и опять повторить.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
Украина готовит планы по вторжению в Беларусь
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
МИД Беларуси вручил послу Украины ноту о подготовке нападения на белорусскую территорию
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира