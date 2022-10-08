Система ПВО сработала в городе Новая Каховка
2022-10-08
19:51
Администрация Новой Каховки сообщает о срабатывании системы ПВО и восьми прогремевших в городе взрывах.
Администрация Новой Каховки сообщила о восьми прогремевших в городе взрывах и срабатывании системы противовоздушной обороны.
"В 18.15 в Новой Каховке прозвучал сигнал воздушной тревоги. 8 воздушных взрывов", — сообщили в Telegram власти города.
Опубликовано: Максим Алексеев
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