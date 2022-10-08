Система ПВО сработала в городе Новая Каховка

2022-10-08

19:51

Администрация Новой Каховки сообщает о срабатывании системы ПВО и восьми прогремевших в городе взрывах.

Администрация Новой Каховки сообщила о восьми прогремевших в городе взрывах и срабатывании системы противовоздушной обороны. 

"В 18.15 в Новой Каховке прозвучал сигнал воздушной тревоги. 8 воздушных взрывов", — сообщили в Telegram власти города.

Опубликовано: Максим Алексеев









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