Запорожская АЭС стала «федеральным государственным унитарным предприятием»
2022-10-08
20:07
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская атомная электростанция», согласно приказу президента России Владимира Путина.
8 октября председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного предприятия «Запорожская атомная электростанция», которая находится в городе Энергодаре.
Данное распоряжение было создано исходя из указа президента РФ Владимира Путина о принятии объектов ЗАЭС в федеральную собственность России и опубликовано на официальном российском интернет-портале правовой информации.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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