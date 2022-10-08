Запорожская АЭС стала «федеральным государственным унитарным предприятием»

2022-10-08

20:07

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская атомная электростанция», согласно приказу президента России Владимира Путина.

8 октября председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного предприятия «Запорожская атомная электростанция», которая находится в городе Энергодаре.

Данное распоряжение было создано исходя из указа президента РФ Владимира Путина о принятии объектов ЗАЭС в федеральную собственность России и опубликовано на официальном российском интернет-портале правовой информации.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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