Железнодорожное сообщение возобновилось после взрыва на Крымском мосту
2022-10-08
20:19
Крымский железнодорожный перевозчик сообщил о возобновлении движения поездов по Крымскому мосту.
8 октября пресс-служба железнодорожной пассажирской компании «Гранд Сервис Экспресс» в своём Telegram-канале сообщила о возобновлении движения поездов по мосту над Керченским проливом после произошедшего этим утром взрыва.
Отмечается, что на данный момент из Севастополя и Симферополя на материк отправились первые два поезда, в то время как железнодорожное движение из Крыма возобновится завтра, 9 октября.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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