Железнодорожное сообщение возобновилось после взрыва на Крымском мосту

Крымский железнодорожный перевозчик сообщил о возобновлении движения поездов по Крымскому мосту.

8 октября пресс-служба железнодорожной пассажирской компании «Гранд Сервис Экспресс» в своём Telegram-канале сообщила о возобновлении движения поездов по мосту над Керченским проливом после произошедшего этим утром взрыва.

Отмечается, что на данный момент из Севастополя и Симферополя на материк отправились первые два поезда, в то время как железнодорожное движение из Крыма возобновится завтра, 9 октября.