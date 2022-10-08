Земфира выпустила новый альбом, но в нем всего 4 песни

2022-10-08

20:20

Земфира выпустила свой новый альбом в мини-формате. На пластинке, которая называется «Земфира от Луки», только четыре песни.

Это композиции «Апероль», «Время не щадит», «Мой друг» и «II». Музыку и слова к некоторым пенсям написала сама певица, автором других композиций стал Артур Рамазанов-Остапенко .

Накануне пластинку прорекламировала в своем Telegram-канале близкая подруга Земфиры Рената Литвинова. Она также опубликовала фото с певицей.  

Опубликовано: Светлана Репина









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