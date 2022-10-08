Земфира выпустила новый альбом, но в нем всего 4 песни
2022-10-08
20:20
Земфира выпустила свой новый альбом в мини-формате. На пластинке, которая называется «Земфира от Луки», только четыре песни.
Это композиции «Апероль», «Время не щадит», «Мой друг» и «II». Музыку и слова к некоторым пенсям написала сама певица, автором других композиций стал Артур Рамазанов-Остапенко .
Накануне пластинку прорекламировала в своем Telegram-канале близкая подруга Земфиры Рената Литвинова. Она также опубликовала фото с певицей.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
Украина готовит планы по вторжению в Беларусь
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
МИД Беларуси вручил послу Украины ноту о подготовке нападения на белорусскую территорию
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира