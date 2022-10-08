Lufthansa запретила в своих самолетах метки багажа AirTag, потому что часто теряет чемоданы

2022-10-08

20:28

Метки AirTag позволяют отслеживать местонахождения багажа, который часто теряет Lufthansa. После введения запрета у компании будет меньше подтвержденных негативных отзывов об утере чемоданов.

Формально Lufthansa объясняет запрет тем, что все электронные устройства должны быть отключен во время полета. Но в отключенном виде AirTag не работает.

Несмотря на то, что по правилам AirTag действительно относятся к той же категории, что и смартфоны или планшеты, ни одна авиакомпания мира пока не запрещала использование таких меток.  

Опубликовано: Светлана Репина







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