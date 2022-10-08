Владелец взорванного на Крымском мосту грузовика выступил с видеообращением
2022-10-08
20:31
Владелец автофургона, который стал инструментом диверсии на Крымском мосту, Самир Юсубов, записал видеообращение для Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», вечером, 8 октября.
«Фура оформлена на меня, на ней работает дядя — двоюродный брат моего отца — Юсубов Махир. Всю жизнь он занимается грузоперевозками», — сообщил Юсубов.
Он отрицает, какую-либо причастность к случившемуся утром 8 октября на Крымском мосту.
Напомним, взрыв произошедший на грузовике повредил цистерну с топливом, в результате многочисленных взрывов и пожара, Крымский мост получил повреждение двух пролетов на автомобильной части.
Опубликовано: Тарас Медведев
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