КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря

В Сеуле сообщили, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

8 октября южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи сообщило, что Северная Корейская Народно-Демократическая Республика осуществила пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Северная Корея с конца сентября проводит пуски баллистических ракет в ответ на отказ Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи прекратить военные учения, которые в Пхеньяне рассматривает как репетицию военных действий против КНДР.