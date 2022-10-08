КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря

2022-10-08

20:34

В Сеуле сообщили, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

8 октября южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи сообщило, что Северная Корейская Народно-Демократическая Республика осуществила пуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Северная Корея с конца сентября проводит пуски баллистических ракет в ответ на отказ Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи прекратить военные учения, которые в Пхеньяне рассматривает как репетицию военных действий против КНДР.

Опубликовано: Елена Калиновская







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