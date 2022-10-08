Путин поручил фСБ России усилить охрану Крымского моста

Президент России Владимир Путин в субботу распорядился усилить охрану моста, соединяющего Россию и Крым, а также инфраструктуры, снабжающей полуостров электроэнергией и природным газом, сообщает «Интерфакс».

В указе, изданном через несколько часов после того, как Крымский мост был поврежден взрывом, Путин поручил службе безопасности ФСБ усилить защитные меры.

ФСБ России будет заниматься организацией и координацией мероприятий по защите этого объекта.

Среди мер защиты транспортного перехода рассматривается и сохранность электросетевого энергомоста и магистрального газопровода.