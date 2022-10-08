Путин поручил фСБ России усилить охрану Крымского моста
2022-10-08
20:41
Президент России Владимир Путин в субботу распорядился усилить охрану моста, соединяющего Россию и Крым, а также инфраструктуры, снабжающей полуостров электроэнергией и природным газом, сообщает «Интерфакс».
В указе, изданном через несколько часов после того, как Крымский мост был поврежден взрывом, Путин поручил службе безопасности ФСБ усилить защитные меры.
ФСБ России будет заниматься организацией и координацией мероприятий по защите этого объекта.
Среди мер защиты транспортного перехода рассматривается и сохранность электросетевого энергомоста и магистрального газопровода.
Опубликовано: Тарас Медведев
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