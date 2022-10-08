Хуснуллин: железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили

Вице-премьер России Хуснуллин сообщил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановили.

В субботу вечером РИА Новости сообщили, что вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил о том, что железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью восстановлено и все запланированные поезда будут пропускать по расписанию. Ранее Хуснуллин сообщал, что восстановлено автомобильное сообщение по одной стороне, завтра планируется запустить движение в течение дня по двум полосам.

8 октября утром в информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузовика,который повлек за собой возгорание семи топливных цистерн. По предварительным данным погибли три человека.