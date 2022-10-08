Лукашенко признался, что ему стыдно ходить по магазинам
2022-10-08
21:03
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что несмотря на желание, ему стыдно ходить по магазинам.
8 октября Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал видео с совещания Президента Республики Беларусь Александром Лукашенко с экономическим блоком Правительства, где белорусский лидер признался в том, что хочет, но ему «стыдно ходить по магазинам», где собираются толпы людей, спустя более 20 лет работы на посту главы государства.
Поэтому Лукашенко призвал белорусских чиновников «шевелиться» и самостоятельно заниматься мониторингом выполнения указа о запрете на повышение цен в стране, «чтобы было людям хорошо».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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