Лукашенко признался, что ему стыдно ходить по магазинам

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что несмотря на желание, ему стыдно ходить по магазинам.

8 октября Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал видео с совещания Президента Республики Беларусь Александром Лукашенко с экономическим блоком Правительства, где белорусский лидер признался в том, что хочет, но ему «стыдно ходить по магазинам», где собираются толпы людей, спустя более 20 лет работы на посту главы государства.

Поэтому Лукашенко призвал белорусских чиновников «шевелиться» и самостоятельно заниматься мониторингом выполнения указа о запрете на повышение цен в стране, «чтобы было людям хорошо».