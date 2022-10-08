Председатель Евросовета едет в Казахстан и Узбекистан
2022-10-08
21:10
Председатель Европейского совета шаль Мишель примет участие во встрече глав государств Центральной Азии, которая состоится 26-27 октября в Казахстане. Он также посетит Узбекистан 28 октября.
Шарль Мишель поблагодарил президента Токаева за приглашение и отметил, что рад предстоящей встрече с президентом Узбекистана Мирзиёевым.
Он также заявил, что Евросоюз готов к углублению связей с Центральной Азией и намерен развивать сотрудничество.
Опубликовано: Светлана Репина
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