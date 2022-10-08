Председатель Евросовета едет в Казахстан и Узбекистан

Председатель Европейского совета шаль Мишель примет участие во встрече глав государств Центральной Азии, которая состоится 26-27 октября в Казахстане. Он также посетит Узбекистан 28 октября.

Шарль Мишель поблагодарил президента Токаева за приглашение и отметил, что рад предстоящей встрече с президентом Узбекистана Мирзиёевым.

Он также заявил, что Евросоюз готов к углублению связей с Центральной Азией и намерен развивать сотрудничество.