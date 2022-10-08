В Германии день ЧП на железной дороге, после диверсии на севере, загорелось метро в Кельне
2022-10-08
21:19
В субботу днем на станции метро Ebertplatz в центре Кёльна вспыхнул пожар, сообщается о шести раненых.
Сообщение о возгорании поступило в 14:20 по местному времени, причина возгорания пока неясна.
Пожарная команда все еще действовала ближе к вечеру на обычно очень загруженной станции метро, о чем пожарные объявили в Twitter.
Метрополитен и прилегающие улицы в этом районе были закрыты для движения. Граждан просили избегать пострадавших районов.
Ранее сообщалось об актах саботажа на федеральной железной дороге. Злоумышленники провели диверсии на линиях связи на севере страны, в итоге наиболее пострадало движение в Берлине и Северном Рейне-Вестфалии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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