ТАСС сообщает о предотвращении теракта в банке в центре Херсона

2022-10-08

21:21

ТАСС сообщает, что Киев готовил теракт в банке ПСБ в центре Херсона, но его удалось предотвратить. Речь идет об отделении банка на проспекте Ушакова.

По словам представителя местных экстренных служб, предотвратить теракт помогли бдительность граждан и грамотная работа оперативников. 

Он также отметил, что в случае совершения теракта было бы много жертв среди мирного населения. 

Опубликовано: Светлана Репина









{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:



 

 