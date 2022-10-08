ТАСС сообщает о предотвращении теракта в банке в центре Херсона

ТАСС сообщает, что Киев готовил теракт в банке ПСБ в центре Херсона, но его удалось предотвратить. Речь идет об отделении банка на проспекте Ушакова.

По словам представителя местных экстренных служб, предотвратить теракт помогли бдительность граждан и грамотная работа оперативников.

Он также отметил, что в случае совершения теракта было бы много жертв среди мирного населения.