В Москве отменили концерты Кристины Орбакайте и спектакли с ее участием
2022-10-08
21:22
У певицы были запланированы сразу два сольных выступления на 31 декабря. А из афиши театра «Современник» исчез спектакль, где артистка играет главную роль.
Как выяснили журналисты КП, концерты Кристины Орбакайте отменены в Москве. У певицы были запланированы сразу два выступления на 31 декабря.
В последний день года концерты всегда аншлаговые, и такие сольники для артистов - возможность хорошо заработать.
Почему Орбакайте отказалась от выступлений и заработков, корреспондентам издания выяснить не удалось. В "Доме музыки", где должны были пройти выступления звезды, им ответили, что, вероятно, "организатор еще решает, проводить или нет".
" Были концерты, а теперь нет. Причин не знаем", - ответили представители концертной площадки.
К слову, выяснилось также, что из афиши театра «Современник» исчез спектакль «Двое на качелях», где Кристина Орбакайте занята в главной роли.
Но при этом у певицы запланированы гастроли в регионах России в ноябре, две трети билетов уже проданы. По предварительным данным, заявлений об их отмене не было.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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