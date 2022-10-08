Правозащитник Барака заявил, что после России Запад возьмется за остальные страны мира

Американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что после России Запад возьмется за остальные страны мира.

Американский правозащитник Аджаму Барака высказался по поводу негативной реакции Запада на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. По его мнению, психология западных политиков не дает им понять, почему саудовцы не будут помогать им в нанесении ущерба России. У Запада после России на очереди все остальные государства и саудовцы это хорошо понимают. Об этом Барака написал на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось о том, что в ОПЕК+ приняли решение по поводу того, что нужно снизить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки. Известно, что это решение по сокращению добычи нефти расстроило президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Об этом заявили в Белом доме.