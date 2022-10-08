Правозащитник Барака заявил, что после России Запад возьмется за остальные страны мира
2022-10-08
21:23
Американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что после России Запад возьмется за остальные страны мира.
Американский правозащитник Аджаму Барака высказался по поводу негативной реакции Запада на решение ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. По его мнению, психология западных политиков не дает им понять, почему саудовцы не будут помогать им в нанесении ущерба России. У Запада после России на очереди все остальные государства и саудовцы это хорошо понимают. Об этом Барака написал на своей странице в Twitter.
Ранее сообщалось о том, что в ОПЕК+ приняли решение по поводу того, что нужно снизить нефтедобычу на два миллиона баррелей в сутки. Известно, что это решение по сокращению добычи нефти расстроило президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена. Об этом заявили в Белом доме.
Опубликовано: Елена Калиновская
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