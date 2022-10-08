Украина высылает иранских студентов из-за предполагаемых поставок беспилотников России

Студент из Ирана, который проходит обучение на Украине, рассказал изданию Middle East Eye, что украинский офицер пообещал ему высылку из страны и сказал, что молодому человеку не продлят визу.

По словам студента, офицер был очень злобным и утверждал, что Иран отправляет беспилотники России. Он говорил, что все жители Ирана несут за это ответственность.

Студенты обратились в посольство Ирана в Киеве, однако там им ответили, что ничем помочь не могут. Молодым людям дали 10 дней на то, чтобы покинуть страну.

Другой студент говорит, что ему отказали в визе и прямо сказали, что это связано с поставками иранских беспилотников в Россию.