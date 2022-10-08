В Австрии протестующие требуют дружбы с Россией и отмены санкций
2022-10-08
21:41
На улицы Вены вышли люди, протестующие против санкций в отношении России. Они требуют отменить введенные ограничения, а также выступают за политический и военный нейтралитет Австрии.
Судя по надписям на плакатах, протестующие считают Евросоюз, НАТО и США разжигателями войны. Есть также лозунги за дружбу с Россией.
Кроме того, участники протестов требуют снижения цен на свет, бензин, газ и продукты, уменьшения налогов и сдерживания с инфляцией.
Организаторы акции призывают граждан осознанно проголосовать на выборах, которые состоятся в стране 9 октября.
Опубликовано: Светлана Репина
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