Бритни Спирс поцеловась с обезьяной
2022-10-08
21:44
Певица продолжает радоваться тому, что вырвалась из-под многолетней опеки отца, и совершает в том числе провокационные поступки.
40-летняя Бритни Спирс во время отдыха в Мексике совершила провокационный поступок. Певица прямо на улице поцеловала обезьянку.
Певица вместе с мужем Сэмом Асгари отправилась в столицу Мексики. Для прогулки по городу звезда надела короткий топ и джинсы с очень низкой посадкой.
Гуляя по городу, артистка заметила обезьянку и решила с ней сфотографироваться. Бритни взяла мартышку на руки, и в какой-то момент взяла и поцеловала ее.
«Почти год я свободная женщина. О, да! Ура! И, кстати, мартышку зовут Джастин Бибер», - написала в соцсетях певица.
Этот эмоциональный пост - напоминание о 12 долгих годах отцовской опеки, от которой, по словам звезды, она никак не может оправиться.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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