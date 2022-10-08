Бритни Спирс поцеловась с обезьяной

Певица продолжает радоваться тому, что вырвалась из-под многолетней опеки отца, и совершает в том числе провокационные поступки.

40-летняя Бритни Спирс во время отдыха в Мексике совершила провокационный поступок. Певица прямо на улице поцеловала обезьянку.

Певица вместе с мужем Сэмом Асгари отправилась в столицу Мексики. Для прогулки по городу звезда надела короткий топ и джинсы с очень низкой посадкой.

Гуляя по городу, артистка заметила обезьянку и решила с ней сфотографироваться. Бритни взяла мартышку на руки, и в какой-то момент взяла и поцеловала ее.

«Почти год я свободная женщина. О, да! Ура! И, кстати, мартышку зовут Джастин Бибер», - написала в соцсетях певица.

Этот эмоциональный пост - напоминание о 12 долгих годах отцовской опеки, от которой, по словам звезды, она никак не может оправиться.