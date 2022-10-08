Северная Корея снова запустила баллистическую ракету в Японское море

Пхеньян, отказавшийся от переговоров по ядерной энергетике, увеличивает интенсивность баллистических испытаний, вопреки санкциям ООН, сообщает информационное агентство Yonhap, в субботу, 8 октября.

Северная Корея запустила баллистическую ракету в море в ночь с субботы на воскресенье, седьмую за две недели, заявили южнокорейские военные.

Других подробностей начальник штаба южнокорейской армии не сообщил.

Ракета, по-видимому, приземлилась за пределами исключительной экономической зоны Японии, заявили представители правительства Японии, а по данным береговой охраны этой страны, о повреждениях японских судов не произошло, сообщает японский канал NHK.

Судя по всему, КНДР добивается полного контроля над испытываемой сейчас двухступенчатой ракетой «Хвасон-17», которая способна развивать скорость в 17 махов и преодолевать расстояния между Азией и Североамериканским континентами. Пока испытывается промежуточная дальность около 4,5 тыс. км, с учетом поражения возможных целей, условного противника.