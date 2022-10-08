Сочнее и здоровее: эксперты назвали все плюсы озимого лука

Он созреет рано и, соответственно, с одной и той же грядки можно снять двойной урожай, посадив потом еще одну культуру.

Если озимый чеснок очень частое явление, то лук под зиму сажают реже. И напрасно. Преимуществ в такой технологии очень много.

Главный плюс - это вкус. Такой лук нежнее, сочнее, крупнее. Кроме того, урожай будет более ранним, соответственно, с одной и той же грядки можно снять двойной урожай, посадив потом еще одну культуру.

В идеале озимый лук нужно сажать при дневной температуре плюс 5-6 градусов. Грядку нужно сделать высокую, чтобы там не было излишков влаги, ее нужно заранее перекопать и внести удобрение.

В качестве подкормки из расчета на 1 кв. м внести ведро перегноя, 2 с.л. золы, 2 ст.л. суперфосфата и 1 ст доломитки.

Перед посадкой луковки нужно на 15 минут замочить в растворе марганцовки, затем промыть. После этого залить 1 л воды, добавить 9 капель "Циркона" и 2 ст. л. золы. Все это даст культуре мощную защиту и питание.

Грядку желательно мульчировать листвой, соломой, торфом.