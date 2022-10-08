Бедрос Киркоров рассказал, какая трагедия произошла с сестрой Филиппа Киркорова

Отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров рассказал, что во втором браке у них с женой родилась дочь.

В семье Киркоровых была традиция, по которой малышку должны были назвать Софией. Именно так звали мать Бедроса.

Но жена уговорила его разрешить ей назвать дочь другим именем. Бедрос Киркоров согласился, а через несколько недель девочка умерла.

Бедрос до сих пор считает, что виной всему – нарушение традиции. По его мнению, девочка осталась бы жива, если бы ее назвали Софией.