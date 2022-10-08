Бедрос Киркоров рассказал, какая трагедия произошла с сестрой Филиппа Киркорова
2022-10-08
22:36
Отец Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров рассказал, что во втором браке у них с женой родилась дочь.
В семье Киркоровых была традиция, по которой малышку должны были назвать Софией. Именно так звали мать Бедроса.
Но жена уговорила его разрешить ей назвать дочь другим именем. Бедрос Киркоров согласился, а через несколько недель девочка умерла.
Бедрос до сих пор считает, что виной всему – нарушение традиции. По его мнению, девочка осталась бы жива, если бы ее назвали Софией.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
Украина готовит планы по вторжению в Беларусь
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
МИД Беларуси вручил послу Украины ноту о подготовке нападения на белорусскую территорию
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира