Регина Тодоренко показала огромные синяки от тренировок к «Ледниковому периоду»
2022-10-08
22:43
Регина Тодоренко, жена Влада Топалова, родила второго сына летом этого года. Но телеведущая уже вышл из декрета и даже приступила к тренировкам в шоу «Ледниковый период».
В своем Telegram-канале Регина показала огромные синяки, которые получила на этих тренировках. К тому же у нее болит колено после неудачного приземления.
Тодоренко говорит, что ей интересно участвовать в этом шоу, но процесс оказался достаточно болезненным.
Опубликовано: Светлана Репина
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