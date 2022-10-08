Регина Тодоренко показала огромные синяки от тренировок к «Ледниковому периоду»

Регина Тодоренко, жена Влада Топалова, родила второго сына летом этого года. Но телеведущая уже вышл из декрета и даже приступила к тренировкам в шоу «Ледниковый период».

В своем Telegram-канале Регина показала огромные синяки, которые получила на этих тренировках. К тому же у нее болит колено после неудачного приземления.

Тодоренко говорит, что ей интересно участвовать в этом шоу, но процесс оказался достаточно болезненным.