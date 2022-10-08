Эмбер Херд нечем заплатить Джонни Деппу, но она уехала отдыхать в Испанию

Издание Daily Mail опубликовало фото Эмбер Херд, которая сейчас отдыхает с годовалой дочерью в Испании. Ранее актриса заявила, что она разорена и не может выплатить Джонни Деппу сумму, установленную судом.

Эмбер Херд и ее дочь Уна Пейдж уже около недели находятся в Пальма-де-Майорка. После судебного разбирательства с Джонни Деппом, которое длилось около трех лет, она должна выплатить ему 15 миллионов долларов.

Херд лишилась работы и до отъезд на отдых проводила все свое свободное время с дочерью. Н испанском пляже заметили также подругу Эмбер Бьянку Бутти.