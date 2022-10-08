Турция занялась организацией переговоров России и Запада по поводу Украины

Журналист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир утверждает, что Турция собирается организовать переговоры России и стран Запада по поводу Украины.

По его словам, предполагается участие в переговорах США, Германии, Франции и Великобритании.

Более того, предложение уже передали в Вашингтон и получили оттуда позитивную реакцию. Однако турецкая сторона не уверена, что удастся найти подходящего переговорщика из России.

О возможных переговорах такого рода ранее говорил Ибрагим Калын, официальный представитель турецкого президента.