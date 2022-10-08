Турция занялась организацией переговоров России и Запада по поводу Украины
2022-10-08
23:14
Журналист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир утверждает, что Турция собирается организовать переговоры России и стран Запада по поводу Украины.
По его словам, предполагается участие в переговорах США, Германии, Франции и Великобритании.
Более того, предложение уже передали в Вашингтон и получили оттуда позитивную реакцию. Однако турецкая сторона не уверена, что удастся найти подходящего переговорщика из России.
О возможных переговорах такого рода ранее говорил Ибрагим Калын, официальный представитель турецкого президента.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МИД Китая Китая ответил на слова Илона Маска о Тайване
Украина готовит планы по вторжению в Беларусь
Руденко: ракетный удар ВС РФ уничтожил автобус с 20 наёмниками из Польши
МИД Беларуси вручил послу Украины ноту о подготовке нападения на белорусскую территорию
Отбывающий наказание белорус Беляцкий получил Нобелевскую премию мира