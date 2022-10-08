Турция занялась организацией переговоров России и Запада по поводу Украины

2022-10-08

23:14

Журналист турецкой газеты Milliyet Озай Шендир утверждает, что Турция собирается организовать переговоры России и стран Запада по поводу Украины.

По его словам, предполагается участие в переговорах США, Германии, Франции и Великобритании. 

Более того, предложение уже передали в Вашингтон и получили оттуда позитивную реакцию. Однако турецкая сторона не уверена, что удастся найти подходящего переговорщика из России.

О возможных переговорах такого рода ранее говорил Ибрагим Калын, официальный представитель турецкого президента.

Опубликовано: Светлана Репина









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