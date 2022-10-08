В Египте скоро начнут принимать карты МИР

Издание «Аш-Шурук» со ссылкой на собственные источники сообщает, что в ближайшие дни в Египте должна заработать российская платежная система МИР.

Ожидается, что расчеты по этим картам и операции в российских рублях станут доступны на египетских курортах уже в ближайшие дни.

При этом источники издания подчеркивают, что на решение по поводу платежной системы МИР не повлиял отказ от нее турецких банков из-за опасения по поводу санкций со стороны США.

Ранее посол России в Египте Георгий Борисенко говорил, что российская сторона и банк Египта обсуждают возможность использования карт МИР в стране.