Правительство Украины утвердило план по закупке дров и буржуек
2022-10-08
23:32
Руководство Украины утвердило план по закупке дров и буржуек к отопительному сезону.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство страны утвердило программу закупки дров и мобильных металлических печей (буржуек), для прифронтовых регионов страны. Для решения этой задачи выделено 563 миллиона гривен (15,2 миллиона долларов).
Украинский премьер уточнил, что речь идет о Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Шмыгаль подчеркнул, что эти регионы находятся в зоне риска, так как их инфраструктура может быть в любой момент разрушена из-за боевых действий.
Опубликовано: Максим Алексеев
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