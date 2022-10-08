Правительство Украины утвердило план по закупке дров и буржуек

Руководство Украины утвердило план по закупке дров и буржуек к отопительному сезону.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что правительство страны утвердило программу закупки дров и мобильных металлических печей (буржуек), для прифронтовых регионов страны. Для решения этой задачи выделено 563 миллиона гривен (15,2 миллиона долларов).

Украинский премьер уточнил, что речь идет о Донецкой, Днепропетровской, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Шмыгаль подчеркнул, что эти регионы находятся в зоне риска, так как их инфраструктура может быть в любой момент разрушена из-за боевых действий.