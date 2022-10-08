Отчаявшиеся европейцы возвращаются к старейшему в мире топливу для обогрева

Около 70% тепла в Европе обеспечивается природным газом и электричеством, а в связи с резким сокращением поставок из России древесина, которую уже используют для отопления около 40 млн человек, стала востребованным товаром.

Цены на древесные пеллеты во Франции почти удвоились до 600 евро за тонну, и есть признаки панической закупки самого основного топлива в мире.

Венгрия запретила экспорт пеллет, а Румыния на полгода ограничила цены на дрова. Между тем, на доставку дровяных печей теперь могут уйти месяцы.

Инфляция в еврозоне впервые в сентябре достигла двузначного числа. Бедные домохозяйства по всему региону все чаще сталкиваются с выбором между отоплением и другими предметами первой необходимости.