США призывают Тайвань покупать Himars для противодействия Китаю и приводят в пример Украину

США предлагают Тайваню изучить опыт Украины в ведении боевых действий и покупать такие виды вооружений, как Himars, управляемые с плеча ракеты Javelin, противотанковые управляемые ракеты NLAW и зенитные ракеты Stinger.

В 2020 году Тайбэй уже запросил 11 Himars с ожидаемой датой поставки в 2024 году. Но в августе военные решили увеличить закупку до 29 единиц.

Тайвань также сообщил о своем намерении купить еще 20 армейских тактических ракетных комплексов (ATACMS), в которых Вашингтон до сих пор отказывал Украине, опасаясь, что они могут нанести удар по территории России.