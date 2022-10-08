США призывают Тайвань покупать Himars для противодействия Китаю и приводят в пример Украину
2022-10-08
23:55
США предлагают Тайваню изучить опыт Украины в ведении боевых действий и покупать такие виды вооружений, как Himars, управляемые с плеча ракеты Javelin, противотанковые управляемые ракеты NLAW и зенитные ракеты Stinger.
В 2020 году Тайбэй уже запросил 11 Himars с ожидаемой датой поставки в 2024 году. Но в августе военные решили увеличить закупку до 29 единиц.
Тайвань также сообщил о своем намерении купить еще 20 армейских тактических ракетных комплексов (ATACMS), в которых Вашингтон до сих пор отказывал Украине, опасаясь, что они могут нанести удар по территории России.
Опубликовано: Светлана Репина
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