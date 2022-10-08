В Киеве утвердили программу по закупке дров и буржуек к зиме на $15,2 млрд

Правительство Украины утвердило программу по закупке дров и буржуек к отопительному сезону.

Правительство Украины утвердило программу по закупке дров и буржуек к отопительному сезону. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на данную программу планируется выделить 15,2 млн долларов. Об этом сообщает РИА Новости. Правительство выделит эти средства восьми областям для приобретения дров и их бесплатной раздачи населению в прифронтовых территориях.

Шмыгаль добавил, что производством мобильных металлических печей займутся Украинские железные дороги. Их должно быть выпущено 6 тысяч штук. Ранее глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что уже со следующего сезона Украина планирует полностью отказаться от газа и перейти на отопление мусором и биомассой.