В Орегоне выпустят из тюрьмы серийного насильника, он отсидел весь срок
2022-10-09
00:15
Серийный насильник Ричард Гиллмор из штата Орегон должен быть освобожден из тюрьмы в середине декабря, отсидев за решеткой почти 36 лет, почти весь максимальный срок.
Гиллмора арестовали в 1986 году. Его называли «бегуном-насильником», поскольку он наблюдал за жертвами, пробегая мимо их домов. Он признался в изнасилованиях девяти девочек.
Мужчина должен выйти из тюрьмы в декабре. Ему будет 63 года, и он останется под наблюдением до 2034 года. Если он нарушил условия освобождения, его снова отправят в тюрьму.
Жертвы насильника предупреждены, они возмущены его освобождением.
Опубликовано: Светлана Репина
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