В Орегоне выпустят из тюрьмы серийного насильника, он отсидел весь срок

2022-10-09

00:15

Серийный насильник Ричард Гиллмор из штата Орегон должен быть освобожден из тюрьмы в середине декабря, отсидев за решеткой почти 36 лет, почти весь максимальный срок.

Гиллмора арестовали в 1986 году. Его называли «бегуном-насильником», поскольку он наблюдал за жертвами, пробегая мимо их домов. Он признался в изнасилованиях девяти девочек.

Мужчина должен выйти из тюрьмы в декабре. Ему будет 63 года, и он останется под наблюдением до 2034 года. Если он нарушил условия освобождения, его снова отправят в тюрьму.

Жертвы насильника предупреждены, они возмущены его освобождением.

Опубликовано: Светлана Репина









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