Премьер Эстонии заявила о сложности ввода новых санкций против России

Кая Каллас заявила, что Европейскому союзу становится труднее вводить новые санкции против России.

В интервью британской газете Telegraph Кайя Каллас заявила, что Европейскому союзу становится труднее вводить новые пакеты санкций против России.

"Проблема в том, что осталось не так много сфер, на которые мы можем наложить санкции",— сказала Каллас.

Премьер-министр Эстонии отметила, что странам ЕС становится все сложнее сохранять внутреннее единство в вопросе санкций.