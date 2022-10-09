Премьер Эстонии заявила о сложности ввода новых санкций против России
2022-10-09
00:17
Кая Каллас заявила, что Европейскому союзу становится труднее вводить новые санкции против России.
В интервью британской газете Telegraph Кайя Каллас заявила, что Европейскому союзу становится труднее вводить новые пакеты санкций против России.
"Проблема в том, что осталось не так много сфер, на которые мы можем наложить санкции",— сказала Каллас.
Премьер-министр Эстонии отметила, что странам ЕС становится все сложнее сохранять внутреннее единство в вопросе санкций.
Опубликовано: Максим Алексеев
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