Расследование журналистов МК показало, что взрыв на Крымском мосту могли планировать на день рождения Путина
2022-10-09
00:49
Журналисты «Московского комсомольца» изучили маршрут движения грузовика, который взорвался на Крымском мосту, а также историю его заказов. Они пришли к интересным выводам.
Сотрудники издания считают, что взрыв мог быть запланирован на 7 октября, т.е. на день рождения Владимира Путина.
Водитель грузовика Магир Юсубов должен был забрать из Армавира груз 6 октября. Однако поездка почему-то была перенесена. Если бы этого не произошло, грузовик оказался бы на Крымском мосту 7 октября.
Юсубов утверждает, что не знал о содержимом машины. По документам его грузом были запчасти, которые загружались через задний борт.
Опубликовано: Светлана Репина
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