Расследование журналистов МК показало, что взрыв на Крымском мосту могли планировать на день рождения Путина

Журналисты «Московского комсомольца» изучили маршрут движения грузовика, который взорвался на Крымском мосту, а также историю его заказов. Они пришли к интересным выводам.

Сотрудники издания считают, что взрыв мог быть запланирован на 7 октября, т.е. на день рождения Владимира Путина.

Водитель грузовика Магир Юсубов должен был забрать из Армавира груз 6 октября. Однако поездка почему-то была перенесена. Если бы этого не произошло, грузовик оказался бы на Крымском мосту 7 октября.

Юсубов утверждает, что не знал о содержимом машины. По документам его грузом были запчасти, которые загружались через задний борт.