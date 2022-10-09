Польша предлагает исключить IBA из МОК за допуск к соревнованиям российских и белорусских боксеров

Министр спорта Польши Камиль Бортничук призвал спортивнее ведомства других стран составить совместное обращение в Международный олимпийский комитет и потребовать исключения Международной федерации бокса (IBA).

Причиной стал допуск к соревнованиям боксеров из России и Беларуси. Бортничук считает, что это опасный прецедент, а действия федерации противоречат рекомендациям самого МОК по отстранению от соревнований российских и белорусских спортсменов.

Польский министр переживает, что вслед за IBA другие федерации примут аналогичные решения, и Россия сможет вернуться в большой спорт.

Ранее в IBA заявили, что политика не должна оказывать влияние на спорт.