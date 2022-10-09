Путин издал указ об усиленной защите Крымского моста агентами ФСБ

Владимир Путин подписал президентский указ об усилении протекции Крымского моста.

Издание ТАСС уведомляет, что Владимир Путин ратифицировал указ о возложении особой ответственности на Федеральную службу безопасности России, поручив ей усиленно охранять Крымский мост через Керченский пролив, газопровод между Крымом и Краснодарским краем РФ, а также энергетическую сеть крымского полуострова.

Утром 8 октября стало известно, что на автомобильном полотне Крымского моста произошёл подрыв грузовой машины, что повлекло за собой обвал двух пролётов сооружения. По ещё не подтверждённой информации, взорвавшаяся машина была заминирована спецслужбами Украины.