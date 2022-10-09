Премьер-министр Эстонии Каллас признала, что в Европе начался раскол, есть сложности с введением санкций против России
2022-10-09
01:01
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в Европе произошел раскол по поводу введения антироссийских санкций. Она отметила, что Евросоюзу все сложнее сохранять единую позицию по этому вопросу.
Каллас рассказала, что в Европе присутствует усталость от украинского конфликта, на этом фоне усиливаются внутриполитические проблемы.
По ее словам, европейские страны больше не хотят вводить санкции против России. К тому же осталось не слишком много областей, в которых можно ввести ограничения.
Опубликовано: Светлана Репина
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