Премьер-министр Эстонии Каллас признала, что в Европе начался раскол, есть сложности с введением санкций против России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что в Европе произошел раскол по поводу введения антироссийских санкций. Она отметила, что Евросоюзу все сложнее сохранять единую позицию по этому вопросу.

Каллас рассказала, что в Европе присутствует усталость от украинского конфликта, на этом фоне усиливаются внутриполитические проблемы.

По ее словам, европейские страны больше не хотят вводить санкции против России. К тому же осталось не слишком много областей, в которых можно ввести ограничения.