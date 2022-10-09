МИД России заявил о готовности к переговорам Украины, но назвал одно условие
2022-10-09
01:09
Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук рассказал в интервью ТАСС, что российская сторона готова к переговорам с Украиной. Однако есть одно важное условие.
Полищук подчеркнул, что Россия не будет обсуждать с Киевом выбор, сделанный жителями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
По его словам, для начала страны, заинтересованные в таких переговорах, должны убедить Киев остановить боевые действия и перейти к диалогу.
Алексей Полищук отметил, что украинским властям следует с уважением отнестись к волеизъявлению людей, иначе переговоров не будет.
Опубликовано: Светлана Репина
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