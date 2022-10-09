В Беларуси возбудили дела по нарушению указа Лукашенко о запрете на подъём цен
2022-10-09
01:11
В нескольких городах Беларуси возбудили уголовные дела из-за поднятия цен на продукты в магазине.
9 октября в эфире телеканала "Беларусь 1" вышел репортаж, который сообщил о возбуждении первых уголовных дел в связи с неправомерным подъёмом цен на продукты питания в белорусских городах после указа Александра Лукашенко от 06.10.22, согласно которому в стране запрещается любое повышение цен без согласования с правительством и Министерством антимонопольного регулирования и торговли.
По данным "Беларусь 1", в одном из магазинов Лиды цену на четыре вида колбасы подняли сразу на два рубля, а в Могилёвской области были выявлены продавцы овощей, которые продавали свою продукцию с наценкой до 300 процентов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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